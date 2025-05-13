Арест главы "Сибиряка" Егорова продлен: обвиняется в хищении 625 млн рублей

Владимир Егоров, руководитель красноярской компании "Сибиряк", остаётся под арестом до 18 июля. Ему вменяется мошенничество на сумму более 625 миллионов рублей при согласовании на строительство объектов, включая школьное учреждение, развязку и жилые дома.
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