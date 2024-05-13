Takeda отправит 2,2 млрд долларов AC Immune на вакцину от болезни Альцгеймера

Японская фармацевтическая фирма Takeda Pharmaceutical подписала контракт со швейцарским разработчиком лекарств AC Immune, по условиям которого должна вложить до 2,2 миллиарда долларов на создание препарата для борьбы с болезнью Альцгеймера.
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