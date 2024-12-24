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«Год жизни российского шоу-бизнеса»: команда ТНТ представила новогоднюю комедию «Небриллиантовая рука»

«Год жизни российского шоу-бизнеса»: команда ТНТ представила новогоднюю комедию «Небриллиантовая рука»

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Небриллиантовая рука», в котором команда ТНТ вновь переосмыслила советскую киноклассику в духе современности, насытив ремейк мемами и отсылками к актуальной повестке.

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