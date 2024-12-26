Кто должен учить детей мигрантов русскому языку? Пётр Толстой дал чёткий и однозначный ответ

Дмитрий Бакланов При сохранении цифр рождаемости, без ввоза мигрантов (необязательно кишлачников, можно немцев завозить) через сотню лет нас останется миллионов 20 от силы. И страну мы просто не удержим.

людмила пригарина А может русским из бывших республик, и не только, дать возможность вернуться в Россию? Или это не входит в чьи-то планы? А мы делаем вид что об этой проблеме не знаем?