Кто же будет учить детей мигрантов русскому языку? Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой дал простой и очень понятный ответ на этот вопрос, который неожиданно стал крайне модным после принятия закона о том, что в школах России должны обучаться только дети, которые знают русский язык.
Кто должен учить детей мигрантов русскому языку? Пётр Толстой дал чёткий и однозначный ответ
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
При сохранении цифр рождаемости, без ввоза мигрантов (необязательно кишлачников, можно немцев завозить) через сотню лет нас останется миллионов 20 от силы. И страну мы просто не удержим.
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9 час.
людмила пригарина
А может русским из бывших республик, и не только, дать возможность вернуться в Россию? Или это не входит в чьи-то планы? А мы делаем вид что об этой проблеме не знаем?
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7 час.
Дмитрий Бакланов
Возможность у них есть, а вот потока этих людей - нет. Надо ведь бросать все, платить за переезд и тут поначалу понищенствовать.
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4 час.
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