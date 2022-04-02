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Представитель МО Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске

Представитель МО Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков утром в субботу, 2 апреля, заявил, что российская авиация уничтожила украинские военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске.

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