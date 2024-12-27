Си Цзиньпин: Остановить волну массовых убийств в Китае

Китайский лидер Си Цзиньпин требует прекратить массовые убийства. Внимание будет уделено личным конфликтам после инцидентов в центре Китая и провинции Цзянсу, где произошли наезды и нападения с ножом, повлекшие за собой жертвы и пострадавших.