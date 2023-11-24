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Украина сыграет с Боснией в стыках, а Казахстан – с Грецией, Алвеса хотят посадить на 9 лет, Родриго надерзил Месси, «Зенит» тратит больше всех на зарплаты и другие новости

Украина сыграет с Боснией в стыках, а Казахстан – с Грецией, Алвеса хотят посадить на 9 лет, Родриго надерзил Месси, «Зенит» тратит больше всех на зарплаты и другие новости

1. Жеребьевка свела Украину и Боснию в стыках Евро-2024, Казахстан встретится с Грецией. Все пары и информативная сетка плей-офф отбора – здесь.

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