БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Английский флот и проблемы снабжения

Английский флот и проблемы снабжения

Чатемская верфь в 1790 году. Когда мы говорим о флотах разных стран – мы обязательно уточняем их принадлежность – например, Российский императорский флот, Голландский Королевский флот и т.

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