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В Ростове введут ряд ограничений на дорогах в январе

В Ростове введут ряд ограничений на дорогах в январе

Запреты будут действовать до 27 февраля.В период с 14 января по 27 февраля в Ростове-на-Дону будут введены ограничения скорости движения транспорта на участке улицы Планетной от Космического до Добровольского.

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