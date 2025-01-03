В Ростове введут ряд ограничений на дорогах в январе

Запреты будут действовать до 27 февраля.В период с 14 января по 27 февраля в Ростове-на-Дону будут введены ограничения скорости движения транспорта на участке улицы Планетной от Космического до Добровольского.
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