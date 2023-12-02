Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

В Минобороны рассказали, будет ли новая мобилизация Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ почти на 170 тысяч человек — до 2,209 млн, из них 1,320 млн военнослужащих, сообщили в Кремле.
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