MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Отчет шведского гиганта гигиены Essity за II квартал 2026 года

Отчет шведского гиганта гигиены Essity за II квартал 2026 года

Шведская корпорация Essity, один из крупнейших мировых производителей потребительских товаров, средств личной гигиены и продукции для здоровья (бренды Zewa, Libresse, Tena, Tork), опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии