Отчет шведского гиганта гигиены Essity за II квартал 2026 года

Шведская корпорация Essity, один из крупнейших мировых производителей потребительских товаров, средств личной гигиены и продукции для здоровья (бренды Zewa, Libresse, Tena, Tork), опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года.
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