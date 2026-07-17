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Царьград

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Министерство: Подмосковье начнет выпускать вино из местного винограда

Министерство: Подмосковье начнет выпускать вино из местного винограда

Подмосковье планирует перейти к производству вина из собственного винограда. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона сообщает о развитии отрасли с использованием современных технологий и поддержке господдержки.

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