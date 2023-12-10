Зеленский скоро уедет на заслуженный отдых в США?

Это всего лишь пиар,отвлечение от действительности.Зеленский не давно летал в Канаду.Там он себе купил паспорт и просторное поместье с украинским населением.И глава государства дал гарантию,что в Канаде он бучет себя чувствовать в безопасности.В качестве примера,привели бывшего бандеровца,из дивизии СС.

Alex Nемо

Работник ЦРУ такую информацию просто так раскрывать не станет даже при 100% гарантии анонимности. Мне честно говоря интересно и даже смешно стало - кто в США может такую гарантию предоставить? Исходя из того что я знаю - никто! Отсюда следует вывод что вся эта шумиха лишь операция прикрытия. Куда именно вывезут зелю на самом деле станет известно только после того как ФСБ, по решению международного трибунала, поставит его в международный розыск и потребует его выдачи у конкретной страны с указанием его нового имени и места нахождения!