У Зеленского: 1. Дом во Флориде - 35 миллионов долларов 2. Дом в Израиле 3. Дом в Лондоне 4.
Зеленский скоро уедет на заслуженный отдых в США?
Комментарии
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НС
Николай Савинов
Это всего лишь пиар,отвлечение от действительности.Зеленский не давно летал в Канаду.Там он себе купил паспорт и просторное поместье с украинским населением.И глава государства дал гарантию,что в Канаде он бучет себя чувствовать в безопасности.В качестве примера,привели бывшего бандеровца,из дивизии СС.
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2 час.
Alex Nемо
Работник ЦРУ такую информацию просто так раскрывать не станет даже при 100% гарантии анонимности. Мне честно говоря интересно и даже смешно стало - кто в США может такую гарантию предоставить? Исходя из того что я знаю - никто! Отсюда следует вывод что вся эта шумиха лишь операция прикрытия. Куда именно вывезут зелю на самом деле станет известно только после того как ФСБ, по решению международного трибунала, поставит его в международный розыск и потребует его выдачи у конкретной страны с указанием его нового имени и места нахождения!
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1 час.
ВВ
Владимир Витковский
... эта падаль вместе с помойным опоросом должна понести жестиочайшее наказание, дабы подобной мразоте в ближайшие 300 лет не могло прийти в тупую башку хрюкнуть против РОССИИ !!!
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28 мин.
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