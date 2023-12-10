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Зеленский скоро уедет на заслуженный отдых в США?

Зеленский скоро уедет на заслуженный отдых в США?

  У Зеленского:  1. Дом во Флориде - 35 миллионов долларов  2. Дом в Израиле  3. Дом в Лондоне  4.

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Комментарии
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НС
Николай Савинов
Это всего лишь пиар,отвлечение от действительности.Зеленский не давно летал в Канаду.Там он себе купил паспорт и просторное поместье с украинским населением.И глава государства дал гарантию,что в Канаде он бучет себя чувствовать в безопасности.В качестве примера,привели бывшего бандеровца,из дивизии СС.
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2 час.
Alex Nемо
Работник ЦРУ такую информацию просто так раскрывать не станет даже при 100% гарантии анонимности. Мне честно говоря интересно и даже смешно стало - кто в США может такую гарантию предоставить?  Исходя из того что я знаю - никто! Отсюда следует вывод что вся эта шумиха лишь операция прикрытия.  Куда именно вывезут зелю на самом деле станет известно только после того как ФСБ, по решению международного трибунала, поставит его в международный розыск и потребует его выдачи у конкретной страны с указанием его нового имени и места нахождения!
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1 час.
ВВ
Владимир Витковский
... эта падаль вместе с помойным опоросом должна понести жестиочайшее наказание, дабы подобной мразоте в ближайшие 300 лет не могло прийти в тупую башку хрюкнуть против РОССИИ !!!
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28 мин.

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