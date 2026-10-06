Зеленский требует от СБУ активизировать удары по российским аэропортам

На Банковой обсуждают следующий этап эскалации конфликта с переносом давления на российскую авиационную инфраструктуру.
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