Глава Федерации борьбы России оценил отказ украинца от фото на ЧМ

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили оценил отказ украинского борца греко‑римского стиля Ярослава Фильчакова от коллективного фото с россиянином Ауэсом Гонибовым на церемонии награждения чемпионата мира 2023 года в Белграде.