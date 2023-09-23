Поболтаем

52 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    молодцы здоровья вам и успехов.Кадыров принял уч...
  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...

Глава Федерации борьбы России оценил отказ украинца от фото на ЧМ

Глава Федерации борьбы России оценил отказ украинца от фото на ЧМ

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили оценил отказ украинского борца греко‑римского стиля Ярослава Фильчакова от коллективного фото с россиянином Ауэсом Гонибовым на церемонии награждения чемпионата мира 2023 года в Белграде.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх