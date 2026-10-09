RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 684 подписчика

Упивание превосходством: Трусова выиграла челленджер в Алма-Ате и стала первой запасной на этапы Гран-при ISU

Упивание превосходством: Трусова выиграла челленджер в Алма-Ате и стала первой запасной на этапы Гран-при ISU

Александра Игнатова (Трусова) одержала первую за пять лет победу на международном турнире. Серебряная призёрка Олимпийских игр более чем убедительно выступила на челленджере в Алма‑Ате, допустив лишь одну небольшую помарку при выезде с четверного лутца в произвольной программе.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым