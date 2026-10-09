Упивание превосходством: Трусова выиграла челленджер в Алма-Ате и стала первой запасной на этапы Гран-при ISU

Александра Игнатова (Трусова) одержала первую за пять лет победу на международном турнире. Серебряная призёрка Олимпийских игр более чем убедительно выступила на челленджере в Алма‑Ате, допустив лишь одну небольшую помарку при выезде с четверного лутца в произвольной программе.
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