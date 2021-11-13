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  • Георгий Корнев
    Вот такие как ты и делают лживые вбросы, а не образованные. кто не знаком с историей их повторяют. СССР БЫЛО МНОГОНАЦ...О запрете советск...
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Первое и главное правило информационного общества: "Выпил - в интернет не ходи"

Первое и главное правило информационного общества: "Выпил - в интернет не ходи"

Истерика Лени Волкова предсказуема и закономерна. Соратников щемят, кураторы недовольны, ручеек финансирования иссякает.

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Комментарии
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Сергей
Хоть пил, хоть нет, но непонятно почему в интернет не ходить. И в опросе хрен пойми о каком кошмаре.
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21 час.
Юрий Бакулин
И они еще говорят о высокой культуре быта.....это же кошмар..😀
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11 час.
Андрей Щеглов
Главное - чтоб мошонку не разорвало от натуги. Ублюдки!
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11 час.

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