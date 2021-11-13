Первое и главное правило информационного общества: "Выпил - в интернет не ходи"

Темы дняПолитикаПервое и главное правило информационного общества: "Выпил - в интернет не ходи" Истерика Лени Волкова предсказуема и закономерна. Соратников щемят, кураторы недовольны, ручеек финансирования иссякает.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииСергей Хоть пил, хоть нет, но непонятно почему в интернет не ходить. И в опросе хрен пойми о каком кошмаре.Ответить21 час.Юрий БакулинИ они еще говорят о высокой культуре быта.....это же кошмар..😀Ответить11 час.Андрей ЩегловГлавное - чтоб мошонку не разорвало от натуги. Ублюдки!Ответить11 час.
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