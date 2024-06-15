Сийярто: ЕС удовлетворил требования Будапешта к Киеву

В подготавливаемый Евросоюзом проект евроинтеграции Украины были внесены условия Венгрии по Закарпатью, заявил 15 июня венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).