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Сийярто: ЕС удовлетворил требования Будапешта к Киеву

Сийярто: ЕС удовлетворил требования Будапешта к Киеву

В подготавливаемый Евросоюзом проект евроинтеграции Украины были внесены условия Венгрии по Закарпатью, заявил 15 июня венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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