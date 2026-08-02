Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

690 подписчиков

В Карачаево-Черкесии при взрыве газа в частном доме пострадали десять человек, семеро госпитализированы

В Карачаево-Черкесии при взрыве газа в частном доме пострадали десять человек, семеро госпитализированы

Инцидент произошел в городе Усть-ДжегутаВ городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии в частном доме произошел взрыв газа, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии