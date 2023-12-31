Поздравление труженика тыла Германовна Анатолия Андреевича. Сегодня председатель ветеранской организации Первомайского района Михновец Валентина Николаевна и председатель первичной организации РОО ´Белая Русь´ Паталах Татьяна Владимировна поздравили Анатолия Андреевича с днём рождения и наступающим новым годом .
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