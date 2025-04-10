Багги войны: как снайперы освоили малые машины для боевой работы

Снайперы начали использовать небольшие машины — багги — для боевой работы. Такие транспортные средства сочетают малозаметность, маневренность и проходимость, и при этом позволяют перевозить тяжелую винтовку и необходимое оборудование.
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