В NASA считают возможным участие в российско-китайском лунном проекте

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) “оставляет двери открытыми” для участия в российско-китайском проекте строительства Международной научной лунной станции (МНЛС).
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