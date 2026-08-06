Европа закачала в ПХГ к зиме примерно 47% необходимого газа

Страны Евросоюза значительно отстают от необходимых темпов накопления газа в подземных хранилищах. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), с начала сезона закачки в апреле нетто-поступления в ПХГ превысили 32 млрд кубометров, однако этого оказалось недостаточно для выхода на требуемые показатели.