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Европа закачала в ПХГ к зиме примерно 47% необходимого газа

Европа закачала в ПХГ к зиме примерно 47% необходимого газа

Страны Евросоюза значительно отстают от необходимых темпов накопления газа в подземных хранилищах. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), с начала сезона закачки в апреле нетто-поступления в ПХГ превысили 32 млрд кубометров, однако этого оказалось недостаточно для выхода на требуемые показатели.

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