Шериф Османов: В субботу в Саках прошел турнир по дзюдо на Кубок главы города Саки, в котором приняли участие 350 юных спортсменов из городов Симферополя, Керчи, Саки, Алушты, Алупки, Феодосии, Ялты,

В субботу в Саках прошел турнир по дзюдо на Кубок главы города Саки, в котором приняли участие 350 юных спортсменов из городов Симферополя, Керчи, Саки, Алушты, Алупки, Феодосии, Ялты, пгт Черноморское, Нижнегорского района, а также из других субъектов: Краснодарского края и Запорожской области, … .