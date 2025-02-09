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Шериф Османов: В субботу в Саках прошел турнир по дзюдо на Кубок главы города Саки, в котором приняли участие 350 юных спортсменов из городов Симферополя, Керчи, Саки, Алушты, Алупки, Феодосии, Ялты,

Шериф Османов: В субботу в Саках прошел турнир по дзюдо на Кубок главы города Саки, в котором приняли участие 350 юных спортсменов из городов Симферополя, Керчи, Саки, Алушты, Алупки, Феодосии, Ялты,

В субботу в Саках прошел турнир по дзюдо на Кубок главы города Саки, в котором приняли участие 350 юных спортсменов из городов Симферополя, Керчи, Саки, Алушты, Алупки, Феодосии, Ялты, пгт Черноморское, Нижнегорского района, а также из других субъектов: Краснодарского края и Запорожской области, … .

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