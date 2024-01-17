Портативное игровое устройство OneXplayer X1 c процессорами Meteor Lake оценили от $925

Компания One Netbook официально представила в Китае игровое устройство 3-в-1 OneXplayer X1. Новинку можно использовать как планшет, компактный ноутбук, подключив магнитную клавиатуру, или как портативную приставку, подключив напрямую к устройству пару контроллеров.