В Кузбассе погибла 8-летняя девочка после удара током от оборванной ЛЭП

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 11 июля сообщили, что главный инженер энергоснабжающей организации обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение смерти человеку».
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