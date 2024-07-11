В Кузбассе погибла 8-летняя девочка после удара током от оборванной ЛЭП

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 11 июля сообщили, что главный инженер энергоснабжающей организации обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение смерти человеку».