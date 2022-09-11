Замсекретаря Генсовета ЕР оценил предварительные итоги выборов

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. По оценке единороссов, предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса, заявил замсекретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. По оценке единороссов, предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса, заявил замсекретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко.
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