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Замсекретаря Генсовета ЕР оценил предварительные итоги выборов

Замсекретаря Генсовета ЕР оценил предварительные итоги выборов

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. По оценке единороссов, предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса, заявил замсекретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко.

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