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Царьград

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Зеленский угрожает России "опасным небом". Запад провоцирует прямой конфликт? Факты, мнения, прогнозы

Зеленский угрожает России "опасным небом". Запад провоцирует прямой конфликт? Факты, мнения, прогнозы

Зеленский напрямую угрожает "закрыть небо России". Он прямо предупредил авиакомпании и страховщиков о намерении сделать воздушное пространство нашей страны фактически непригодным для гражданской авиации.

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