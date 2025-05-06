Вдову взорванного у подъезда в Москве генерала могут сделать сенатором

Вдову взорванного у подъезда на Рязанском проспекте в Москве экс-начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерала-лейтенанта Игоря Кириллова Светлану могут сделать сенатором от Костромской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии