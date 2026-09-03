«Это немецкий город понятно?»: стычка на детской площадке в Калининграде вызвала обсуждение ВОВ

Юргазета В Калининграде произошёл очередной громкий случай, который заставляет задуматься о том, как некоторые «ценные кадры» воспринимают себя в нашей стране.
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Есть пословица: "Не можешь победить - возглавь"! Если государство не будет карать ублюдков, нарушающих закон - мало того, что появятся неподсудные никому неофициальные "эскадроны смерти", братки будут мочить друг друга, общественные организации, руководствуясь "чувством справедливости" будет "очищать мир от неверных" - и т.д., и т.п.! Погибших В РАЗЫ БОЛЬШЕ будет, чем если сосредоточить это всё в ОДНИХ - государственных - руках, даже с учётом - увы, неизбежных - судебных ошибок ! УВЕРЕН, что в "святые 90-е" - ПРИ МОРАТОРИИ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ - человеческих жертв было БОЛЬШЕ, чем во время БОЛЬШОГО ТЕРРОРА, если не за всё советское время!
Госструктурам надо задуматься - если они отпустят ситуацию на самотёк - они лишатся власти в пользу общественников, а те в силу своей непредсказуемости могут выражать волю кого угодно, НО ТОЛЬКО НЕ ГОСУДАРСТВА - госструктуры же САМОУСТРАНИЛИСЬ ... Тогда кувалды "Вагнера", отрезанные уши и пр. ещё ЦВЕТОЧКАМИ ПОКАЖУТСЯ !!! Так сможем доиграться до "бессмысленного и беспощадного"...
Смеёмся над захваченной мигрантами Европой - так ведь у нас же ТО ЖЕ САМОЕ !!! "Дурак не учится на ошибках, умный учится на ЧУЖИХ, мудрый - их вообще не допускает"! Мы УЖЕ не мудрые, но надо хотя бы затормозиться на уровне умных! А то мы ВИДЯ, что в Европе происходит, плюс к имеющимся "незаменимым" прямо ТАЩИМ к себе индийцев и афганцев! Значит - даже на ЧУЖИХ ошибках мы не учимся! И КТО мы после этого?
По-моему - решение ОДНОВРЕМЕННО ВСЕХ ВОПРОСОВ мигрантской проблемы России не просто есть, но оно настолько ОЧЕВИДНО, что даже удивительно, как его давно уже не заметили (я думаю, что о нём ЗНАЮТ, но это "наверху" НЕВЫГОДНО - больно уж хорошо разновсяческие "дяди Туралы" платят) - это элементарный ВАХТОВЫЙ МЕТОД !!! Нужны деньги - вербуешься на ОПРЕДЕЛЁННУЮ РАБОТУ, отработал, КАК ПОЛОЖЕНО - и домой! КАКИЕ ТУТ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕЗЁННЫЕ ТОБОЙ РОДСТВЕННИКИ ?!
ПОКА ВЛАСТЬ НЕ НАЧНЕТ УСИЛЕННО ЗАЩИЩАТЬ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ КРОВЬЮ ПРЕДКОВ ПОЛИТОЙ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ ----ТО ПОЛУЧИМ АРМИЮ ВРАГОВ ЕЩЕ И КОРМИТЬ ЕЕ БУДЕМ --СВО БУДЕТ ДЕТСКИМИ ИГРАМИ ---САМЫЕ СТРАШНЫЕ И ЖЕСТОКИЕ ВОИНЫ ЭТО РЕЛИГИОЗНЫЕ ----ПОВЕДЕНИЕ МИГРАНТОВ ЭТО ПРИСТРЕЛКА НАПРАВЛЕННАЯ ПРОПОВЕДНИКАМИ БУДУЩИМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ФАНАТИКОВ РЕЛИГИОЗНЫХ ОТРЯДОВ
"...Показательно и поведение очевидцев...."
Конечно показательно.
В России за помощь незнакомцу или даже самооборону можно здоровье потерять на зоне благодаря усилиям полиции и продажных судей...
А макаки как бегали по России так и бегают - их наказывать почему-то ни полиция, ни суды не спешат ...
В Таиланде их просто начали отстреливать на местах силами правоохранителей.
И ведь помогло.
Может и в России полицейским пора начать их отстреливать?
Даже странно, что такое может происходить в нашем дворе, где появляется вот такая наглая кишлачка и позволяет себе такие вольности..Гнать весь этот сброд из РОССИИ, а если есть такая возможность, то вообще запретить въезд на десятилетия...
Что вообще делают эти выходцы из кишлаков и аулов в центре Европы ? Срочно депортировать их назад к ослам..
в страну исхода