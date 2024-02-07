Боррель заявил, что провел утро в бомбоубежище Киева

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель недавно прибыл с официальным визитом на Украину, он сообщил, что провел утро среды, 7 февраля в киевском бомбоубежище из-за сигнала о воздушной тревоге.
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