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Боррель заявил, что провел утро в бомбоубежище Киева

Боррель заявил, что провел утро в бомбоубежище Киева

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель недавно прибыл с официальным визитом на Украину, он сообщил, что провел утро среды, 7 февраля в киевском бомбоубежище из-за сигнала о воздушной тревоге.

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Комментарии
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V
Viktor
Все европейские политики посещают бомбоубежище в Киеве это такая традиция у киевских властей перед обедом просидеть в подвале т.е бомбоубежище.
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23 час.

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