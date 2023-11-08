Реакция соцсетей на арест Аяза Шабутдинова

Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве в конце прошлой недели. Данный молодой человек инфоцыганской наружности сам называет себя предпринимателем, популяризатором бизнеса и автором телеграм-канала.
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