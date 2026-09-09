Опасные соседи: США развязали новую войну и опять проигрывают.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова У канадских хоккеистов есть выражение "Локти вверх!" Его смысл — активная оборона.
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