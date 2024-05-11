Калининградская область становится центром пляжного туризма Успеть, пока не подорожало. Топ-3 малоизвестных пляжей Балтики: цены и инфраструктура

В этом году десяти пляжам в Калининградской области присвоят статус «синего флага». «НИ» посетили курорты русской Балтики, которые еще не стали раскрученными и модными, и выяснили, где летом 2024 года найти пляжи с недорогими ценами и хорошей инфраструктурой.