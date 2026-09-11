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Новая карта сроков исчезновения ледников доступна для всех желающих

Новая карта сроков исчезновения ледников доступна для всех желающих

Исследователи из ETH Zurich и Брюссельского свободного университета запустили открытый интерактивный сайт glacierextinction.

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