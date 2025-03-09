Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 908 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
    АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО! И НАДО ПОЯРЧЕ ОСВЕЩАТЬ ЭТО! ЧТО БЫ ВСЕ ЗНАЛИ- РАСПЛАТА НЕИЗБЕЖНА! ОБЯЗАТЕЛЬНО НАСТУПИТ...Преподаватель пол...
  • Владимир Морж
    По трубе танки едут прямо в Лондон, для этого трубу и проложили. И давно уже едут. Это вычислили западные журналисты.Русские совершили...
  • Александр Ляшенко
    Насмешил, поэтому ты зря себе льстишь, недоумок, а засранец это твоё свойство.Ровно в 17:00. С ...

Сергей Собянин открыл самый длинный надземный переход на МКАД

Сергей Собянин открыл самый длинный надземный переход на МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии нового надземного перехода на МКАД. Транспортная развязка с улицей Верхние Поля теперь обладает большей пропускной способностью, а жители столицы могут безопасно добираться до торговых центров и остановок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх