Мамы в хиджабах отказались встать под гимн России в Балашихе и Каспийске

Скандал на школьной линейке: почему мигрантов за молчаливый демарш наказывают только штрафом.В школах сразу нескольких регионов России страны произошли похожие инциденты: во время торжественных линеек под первые аккорды государственного гимна некоторые родительницы принципиально отказались подняться со своих мест.
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Где депортация замотанной приезжей чужестранки????