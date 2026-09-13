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Царьград

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Мамы в хиджабах отказались встать под гимн России в Балашихе и Каспийске

Мамы в хиджабах отказались встать под гимн России в Балашихе и Каспийске

Скандал на школьной линейке: почему мигрантов за молчаливый демарш наказывают только штрафом.В школах сразу нескольких регионов России страны произошли похожие инциденты: во время торжественных линеек под первые аккорды государственного гимна некоторые родительницы принципиально отказались подняться со своих мест.

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