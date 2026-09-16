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Новости Брянска

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Двое жителей Брянской области пострадали в результате пожаров за минувшие сутки

Двое жителей Брянской области пострадали в результате пожаров за минувшие сутки

За сутки пожарные ликвидировали возгорания на площади более 7 гектаров, пострадали пожилая женщина и мужчина при неосторожном обращении с огнём и газосваркой.

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