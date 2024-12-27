В народном календаре – Филимонов день, считающийся одним из самых опасных в году из-за разгула нечисти.
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В народном календаре – Филимонов день, считающийся одним из самых опасных в году из-за разгула нечисти.