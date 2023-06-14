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В Минобороны сообщили об уничтожении позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

В Минобороны сообщили об уничтожении позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

В Министерстве обороны России сообщили о том, что благодаря слаженной работе артиллеристы ЗВО успешно ликвидируют украинских боевиков, обстреливающих территории Белгородской области.

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