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В МИД РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА с отравляющим веществом в ЛНР

В МИД РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА с отравляющим веществом в ЛНР

t.me/РОДИОН_МИРОШНИК В Луганской Народной Республике (ЛНР) уничтожен дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с отравляющим химическим боеприпасом, сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

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