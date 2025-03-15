t.me/РОДИОН_МИРОШНИК В Луганской Народной Республике (ЛНР) уничтожен дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с отравляющим химическим боеприпасом, сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале.
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