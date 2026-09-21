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Копеечка - Объявления Донбасса

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Дом 554кв.м в коттеджном посёлке Хорошово в Донецке - 60 000 000 руб

Дом 554кв.м в коттеджном посёлке Хорошово в Донецке - 60 000 000 руб

В продаже 3-этажный дом в коттеджном посёлке Хорошово Ленинский район "посёлок Хорошово" Уютный дом с продуманной планировкой в стиле Provence.

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