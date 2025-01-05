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Зеленскому предрекли судьбу диктатора Парагвая

Зеленскому предрекли судьбу диктатора Парагвая

Боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, бывший военнослужащий ВСУ с позывным Якудза заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ожидает участь парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса.

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