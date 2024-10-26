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World Series: Freddie Freeman grand slam leads Dodgers past Yankees in Game 1

World Series: Freddie Freeman grand slam leads Dodgers past Yankees in Game 1

Freddie Freeman hit a first-pitch fastball for a historic walk-off grand slam, leading the Los Angeles Dodgers past the New York Yankees in extra innings in Game 1 of the 2024 World Series on Friday in Los Angeles.

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