Президент Литвы назвал Калининград исторически литовским городом

Калининградскую область глава государства назвал частью Малой Литвы.<strong>Президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети X прокомментировал решение России переименовать мемориальный музей поэта Кристионаса Доналайтиса в Калининградской области и призвал сохранить в регионе остатки литовской культуры.
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