Покер Роналду, возрождение Суперлиги, Дюрэнт в «Финиксе», а Уэстбрук – в «Юте», Тарасенко обменяли в «Рейнджерс», 4-я версия Алвеса по делу об изнасиловании и другие новости утра

Доброе утро! Пятница начинается с чашечки кофе и утреннего дайджеста 1. Роналду разошелся в Саудовской Аравии: Криштиану оформил покер в матче с «Аль-Вахдой» и принес «Аль-Насру» победу (4:0).
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