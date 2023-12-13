Бросается в глаза: что случилось с лицом дочери Успенской

Внешность Татьяны Плаксиной вызвала пересуды. Единственная дочь Любови Успенской пережила непростые времена: травму челюсти, долгую реабилитацию, зависимость от запрещенных веществ, скандал с матерью, побег в США.
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