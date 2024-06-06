Победительница детского «Евровидения» Мария Толмачева ждет ребенка

Сестры Толмачевы представляли Россию в 2006 и в 2014 фото: Социальные сетиПевица Мария Толмачева, которая в 2006 году вместе со своей сестрой-близняшкой победила на детском конкурсе «Евровидение», ждет ребенка.
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