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Responsible Statecraft: Западу необходимо больше реализма в отношениях с Россией

США нетерпимы к альтернативным точкам зрения и это приводит к эскалации конфликта на Украине. Такое мнение выразил обозреватель американского издания Responsible Statescraft Александр Хилл.

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