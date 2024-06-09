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Царьград

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Рособрнадзор проверит 13 вузов, принимавших экзамены по русскому у иностранцев

Рособрнадзор проверит 13 вузов, принимавших экзамены по русскому у иностранцев

Ранее власти запретили проверять знания языка у мигрантов частным площадкам.Рособрнадзор проверит 13 высших учебных заведений, которые проводят для иностранцев экзамены по русскому языку, а также знанию истории России и её законодательства.

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